"Дочкам" "Самрук-Казына" не запретят участвовать в госзакупках

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос разъяснил новые правила участия в государственных закупках, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что теперь законом "О государственных закупках" предусмотрено правило, согласно которому, если заявки подают не менее двух потенциальных поставщиков, веб-портал автоматически отклоняет заявки поставщиков, являющихся государственными предприятиями.

"Если подано не менее двух заявок от потенциальных поставщиков – субъектов частного предпринимательства, веб-портал автоматически отклоняет заявки на участие в конкурсе от потенциальных поставщиков, являющихся государственными предприятиями, государственными учреждениями либо юридическими лицами, в уставном капитале которых 50% и более акций (долей участия) принадлежат государству", – уточнил премьер.

При этом степень участия государства в деятельности юридического лица определяется на основании учредительных документов, содержащих сведения о составе учредителей, либо по выписке из реестра владельцев акций, где в качестве участника (акционера) указаны правительство, Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов, центральный государственный орган или местный исполнительный орган.

Бектенов также ответил на предложение депутатов о запрете участия дочерних организаций фонда "Самрук-Казына" в госзакупках.

"Поскольку акции АО "Самрук-Қазына" принадлежат государству, ограничения на участие в государственных закупках распространяются только на заявки самого фонда. В то же время следует отметить, что ограничение участия дочерних компаний фонда в процедурах закупок может привести к снижению финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности фонда, ухудшению качества предоставляемых услуг, а также к сокращению рабочих мест, дивидендов в государственный бюджет и другим негативным социально-экономическим последствиям", – добавил Бектенов.

Ранее мы писали, что в Мажилисе предложили пересмотреть правила проведения госзакупок.