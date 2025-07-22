Модернизация пунктов пропуска на границе с Китаем идет полным ходом
По информации пресс-службы Комитета государственных доходов МФ РК (КГД), на пункте пропуска "Бахты" продолжаются масштабные строительные и технические работы в рамках проекта модернизации внешней границы ЕАЭС.
"Несмотря на активную реконструкцию, объект функционирует в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное движение грузов и пассажиров", – отметили в КГД.
Ведутся работы по:
- расширению полос движения;
- монтажу современных инспекционно-досмотровых комплексов;
- установке автоматических весов и цифровых систем контроля.
Председатель КГД поручил:
- ускорить завершение всех строительных и монтажных работ;
- минимизировать контроль на границе за счет выноса процедур в околотаможенную инфраструктуру.
Фото: КГД
А на пункте пропуска "Алаколь" реконструкция завершена, и с 12 мая 2025 года он работает в полном объеме.
Внедрены:
- досмотровые комплексы быстрого сканирования;
- автоматические весогабаритные измерители;
- системы распознавания номерных знаков;
- интегрированная система логистического контроля.
Количество полос увеличено с двух до шести, что позволило сократить время пересечения границы с 1-2 часов до 30 минут.
Фото: КГД
По итогам инспекции Жандос Дуйсембиев дал поручение:
"До конца года довести среднее время прохождения границы до 10-15 минут. Основной акцент – цифровизация и полный отказ от бумажных процедур".
Девять пунктов пропуска – в приоритете
В рамках национального проекта модернизации проводится техническое переоснащение девяти автомобильных пунктов пропуска.
На сегодняшний день завершены работы на четырех из них:
- "Калжат" и "Алаколь" (граница с КНР);
- "Капланбек" и "Атамекен" (граница с Узбекистаном).
До конца 2025 года планируется завершение модернизации еще пяти пунктов: "Казыгурт", "Тажен", "Темир баба", "Майкапчагай" и "Бахты".
Цель модернизации
Создание современных, технологичных и высокоэффективных пунктов пропуска, отвечающих лучшим международным стандартам – в интересах граждан, бизнеса и внешнеэкономической стабильности страны.