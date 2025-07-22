Модернизация пунктов пропуска на границе с Китаем идет полным ходом

Председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев в рамках рабочей поездки ознакомился с ходом модернизации ключевых таможенных пунктов пропуска "Бахты" и "Алаколь" на казахстанско-китайской границе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Комитета государственных доходов МФ РК (КГД), на пункте пропуска "Бахты" продолжаются масштабные строительные и технические работы в рамках проекта модернизации внешней границы ЕАЭС.

"Несмотря на активную реконструкцию, объект функционирует в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное движение грузов и пассажиров", – отметили в КГД.

Ведутся работы по:

расширению полос движения;

монтажу современных инспекционно-досмотровых комплексов;

установке автоматических весов и цифровых систем контроля.

Председатель КГД поручил:

ускорить завершение всех строительных и монтажных работ; минимизировать контроль на границе за счет выноса процедур в околотаможенную инфраструктуру.

Фото: КГД

А на пункте пропуска "Алаколь" реконструкция завершена, и с 12 мая 2025 года он работает в полном объеме.

Внедрены:

досмотровые комплексы быстрого сканирования;

автоматические весогабаритные измерители;

системы распознавания номерных знаков;

интегрированная система логистического контроля.

Количество полос увеличено с двух до шести, что позволило сократить время пересечения границы с 1-2 часов до 30 минут.

Фото: КГД

По итогам инспекции Жандос Дуйсембиев дал поручение:

"До конца года довести среднее время прохождения границы до 10-15 минут. Основной акцент – цифровизация и полный отказ от бумажных процедур".

Девять пунктов пропуска – в приоритете

В рамках национального проекта модернизации проводится техническое переоснащение девяти автомобильных пунктов пропуска.

На сегодняшний день завершены работы на четырех из них:

"Калжат" и "Алаколь" (граница с КНР);

"Капланбек" и "Атамекен" (граница с Узбекистаном).

До конца 2025 года планируется завершение модернизации еще пяти пунктов: "Казыгурт", "Тажен", "Темир баба", "Майкапчагай" и "Бахты".

Цель модернизации

Создание современных, технологичных и высокоэффективных пунктов пропуска, отвечающих лучшим международным стандартам – в интересах граждан, бизнеса и внешнеэкономической стабильности страны.