Общество

Где и кем присваивается инвалидность в Казахстане

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 14:02 Фото: freepik
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 3 ноября 2025 года, рассказали, как, где и кем присваивается инвалидность, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил главный эксперт Управления медико-социальной экспертизы Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Жасулан Ульмесеков, порядок установления инвалидности в Казахстане регламентирован правилами проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) и основан на оценке ограничения жизнедеятельности, вызванных стойким нарушением функций организма.

"Полнота и объем медицинского обследования, а также обоснованность направления граждан на медико-социальную экспертизу обеспечивается председателем врачебно-консультационной комиссии медицинской организации, к которой прикреплен гражданин".Жасулан Ульмесеков

По его словам, медико-социальная экспертиза проводится как в очной, так и в заочной форме.

"При очной форме освидетельствования услугополучатель обращается в отдел МСЭ. В заочно проактивном формате заключение ВКК по состоянию здоровья заявителей поступает в отдел МСЭ через информационные системы, что исключает необходимость присутствия граждан на экспертизе. Документы для проведения экспертизы в заочном формате направляются в обезличенном виде трем экстерриториальным специалистам МСЭ. Это означает, что эксперты не знают, кому именно и из какого региона принадлежат представленные материалы".Жасулан Ульмесеков

Спикер отметил, что заочное освидетельствование проводится по ряду нозологических форм, таких как: онкологические заболевания, туберкулез, врожденный и приобретенный анатомические дефекты, психические заболевания, сахарный диабет первого типа у детей, мукополисахаридоз у детей, состояние после трансплантации органов, гидроцефалия, а также стойкий выраженный параличи или глубокие порезы одной и более конечностей и другие.

"С 1 июля 2025 года запущен особый механизм установления инвалидности по отдельным нозологическим формам: ампутация конечностей, синдром Дауна и мукополисахаридоз".Жасулан Ульмесеков

Он подчеркнул, что специалист МСЭ не только принимает решение по восстановлению группы инвалидности, но и разрабатывает индивидуальную программу абилитации и реабилитации для лица с инвалидностью.

Пособия в Казахстане: сколько платят по инвалидности и потере кормильца

28 октября 2025 года в Минтруда сделали важное разъяснение касательно гибкого графика работы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
