Госуслуги по установлению инвалидности будут оказывать по-новому в Казахстане
Приказ о реализации пилотного проекта по внедрению особого механизма оказания госуслуги по установлению инвалидности разработан Минтруда и соцзащиты населения РК совместно с Министерством здравоохранения РК и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
"Это позволит упростить данную процедуру по нескольким нозологиям", – заверили в пресс-службе МТСЗН РК.
В ведомстве уточнили, что особый механизм проведения медико-социальной экспертизы в заочном проактивном формате предусматривает упрощение процедуры установления инвалидности путем направления медицинских документов лишь одному экстерриториальному эксперту.
Ранее данная процедура проводилась с участием трех экспертов.
Также сообщается, что будут сокращены сроки оказания государственной услуги от трех до одного рабочего дня при заочном проактивном освидетельствовании.
По данным Минтруда, данный механизм будет применяться в пилотном проекте по трем нозологическим формам при необратимых изменениях и нарушениях функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами:
- отсутствие и (или) ампутация конечности;
- болезнь (синдром) Дауна;
- мукополисахаридоз у детей.
Приказ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта 2025 года.
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