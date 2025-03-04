Госуслуги по установлению инвалидности будут оказывать по-новому в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана запускает пилотный проект по совершенствованию процедуры медико-социальной экспертизы (МСЭ). Об этом 3 марта 2025 года рассказали в пресс-службе МТСЗН, сообщает Zakon.kz.

Приказ о реализации пилотного проекта по внедрению особого механизма оказания госуслуги по установлению инвалидности разработан Минтруда и соцзащиты населения РК совместно с Министерством здравоохранения РК и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

"Это позволит упростить данную процедуру по нескольким нозологиям", – заверили в пресс-службе МТСЗН РК.

В ведомстве уточнили, что особый механизм проведения медико-социальной экспертизы в заочном проактивном формате предусматривает упрощение процедуры установления инвалидности путем направления медицинских документов лишь одному экстерриториальному эксперту.

Ранее данная процедура проводилась с участием трех экспертов.

Также сообщается, что будут сокращены сроки оказания государственной услуги от трех до одного рабочего дня при заочном проактивном освидетельствовании.

По данным Минтруда, данный механизм будет применяться в пилотном проекте по трем нозологическим формам при необратимых изменениях и нарушениях функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами:

отсутствие и (или) ампутация конечности;

болезнь (синдром) Дауна;

мукополисахаридоз у детей.

Приказ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта 2025 года.

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