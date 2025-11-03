В Алматы ожидаются НМУ: что важно знать горожанам

Сегодня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются лишь в одном городе Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Речь – о южной столице.

"3 ноября 2025 года в Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия", – говорится в предупреждении РГП "Казгидромет".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Отметим, что НМУ в Алматы прогнозируются уже второй день.

