Потепление до +10°С, снегопады и метели: каких сюрпризов ждать казахстанцам от нового циклона

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 1 по 3 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Ранее синоптики заявили, что на Казахстан надвигается новый северо-западный циклон. "В выходные дни на большей части территории Казахстана будет формировать погоду северо-западный циклон, с которым ожидается облачная погода со смешанными осадками (снег, мокрый снег и дождь), сопровождающимися снегопадами, метелями, порывистым ветром, туманом и гололедными явлениями. Сильный снег прогнозируется 1 февраля лишь на востоке и юго-востоке страны, а на юго-западе и юге республики отрог антициклона обусловит погоду без осадков", – рассказали в РГП "Казгидромет" сегодня, 31 января. По данным Гидрометцентра, температура воздуха: в ночные часы на севере, востоке и в центре страны повысится от -15-28°С до 0-18°С , в дневные часы в северных и северо-западных областях республики прогнозируется оттепель до -4°+2°С , на востоке и в центре Казахстана дневные температуры будут в пределах 0-11°С ;

, в дневные часы в северных и северо-западных областях республики , на востоке и в центре Казахстана дневные температуры ; в западных регионах преобладающие минимальные температуры воздуха -8°С +2°С , максимальные температуры составят 0+10°С ;

, максимальные температуры составят ; на юге республики температурный фон ночью будет составлять -2-13°С , днем -2°С +7°С ;

, днем ; на юго-востоке Казахстана в ночные часы термометры покажут -5-15°С, в горных районах достигнут отрицательных значений -17-25°С, днем основной фон температуры 0-7°С. Материал по теме Паводки-2025: "Казгидромет" назвал регионы с повышенными рисками В Алматы и 17 областях Казахстана на 31 января 2025 года было объявлено штормовое предупреждение.

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