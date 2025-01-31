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Общество

Потепление до +10°С, снегопады и метели: каких сюрпризов ждать казахстанцам от нового циклона

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 13:45 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 1 по 3 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Ранее синоптики заявили, что на Казахстан надвигается новый северо-западный циклон.

"В выходные дни на большей части территории Казахстана будет формировать погоду северо-западный циклон, с которым ожидается облачная погода со смешанными осадками (снег, мокрый снег и дождь), сопровождающимися снегопадами, метелями, порывистым ветром, туманом и гололедными явлениями. Сильный снег прогнозируется 1 февраля лишь на востоке и юго-востоке страны, а на юго-западе и юге республики отрог антициклона обусловит погоду без осадков", – рассказали в РГП "Казгидромет" сегодня, 31 января.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха:

  • в ночные часы на севере, востоке и в центре страны повысится от -15-28°С до 0-18°С, в дневные часы в северных и северо-западных областях республики прогнозируется оттепель до -4°+2°С, на востоке и в центре Казахстана дневные температуры будут в пределах 0-11°С;
  • в западных регионах преобладающие минимальные температуры воздуха -8°С +2°С, максимальные температуры составят 0+10°С;
  • на юге республики температурный фон ночью будет составлять -2-13°С, днем -2°С +7°С;
  • на юго-востоке Казахстана в ночные часы термометры покажут -5-15°С, в горных районах достигнут отрицательных значений -17-25°С, днем основной фон температуры 0-7°С.

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В Алматы и 17 областях Казахстана на 31 января 2025 года было объявлено штормовое предупреждение.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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