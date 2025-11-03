#Народный юрист
Общество

Экономист: За 5 лет более миллиона казахстанцев купили квартиры

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 17:58 Фото: pixabay
Рост ВВП Казахстана на 6,3% за семь месяцев 2025 года – это показатель, который звучит уверенно. Об этом заявил казахстанский экономист Руслан Султанов, сообщает Zakon.kz.

Но цифры макроэкономики, по его словам, важны не сами по себе, а через то, насколько они отражаются на жизни людей.

"За последние годы Казахстан стал мобильнее и активнее. Внутренний туризм вырос почти на 40% – с 6,6 до 10,5 млн человек, зарубежные поездки увеличились втрое – до 1,19 млн. Объемы перевозок также растут: авиа – до 14,4 млн пассажиров, а спрос на такси увеличился на 35%. Люди стали больше ездить на такси. В 2018 году 54,3 млн человек перевезено пассажиров на такси, в 2024 году – 73,3 млн человек. Рост 35%", – перечислил Султанов в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, количество собственников имущества в стране увеличилось с 3 854 000 в 2020 году до 4 983 200 в 2024 году. То есть за 5 лет 1 129 000 человек купили квартиры.

"Это означает, что у людей появились возможности чаще путешествовать и распоряжаться своими доходами свободнее. Параллельно меняются повседневные привычки. Казахстанцы стали питаться качественнее – растет потребление мяса и фруктов. Для социально уязвимых категорий продовольственный набор расширен до 43 позиций против прежних 20 – это шаг в сторону снижения уязвимости и повышения продовольственной безопасности", – продолжил экономист.

Изменяется и городская среда: газификация, освещение, благоустройство дворов, ремонт дорог.

"Особенно это ощутимо в регионах, где подобные улучшения долгое время были отложены. Это не просто инфраструктура – это база для нового качества жизни".Руслан Султанов

Экономист уверен, что рост ВВП – это важный индикатор, но в центре внимания сегодня должен быть не количественный, а качественный рост: "тот, что выражается в благополучии семей, уровне услуг, возможностях для образования, предпринимательства и доступа к инфраструктуре. Экономика должна становиться не просто больше, а ближе – к человеку, к его ежедневным потребностям и возможностям".

"Экономический рост становится ощутимее в повседневной жизни – через транспорт, инфраструктуру и потребление. Но качественный рост – это не только цифры, а устойчивые условия для работы, образования и доступа к базовым услугам. Пока результаты заметны не везде, и фокус политики должен смещаться от "роста ради роста" к улучшению жизни людей", – резюмировал Руслан Султанов.
Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
