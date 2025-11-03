Экономист: За 5 лет более миллиона казахстанцев купили квартиры

Рост ВВП Казахстана на 6,3% за семь месяцев 2025 года – это показатель, который звучит уверенно. Об этом заявил казахстанский экономист Руслан Султанов, сообщает Zakon.kz.

Но цифры макроэкономики, по его словам, важны не сами по себе, а через то, насколько они отражаются на жизни людей.

"За последние годы Казахстан стал мобильнее и активнее. Внутренний туризм вырос почти на 40% – с 6,6 до 10,5 млн человек, зарубежные поездки увеличились втрое – до 1,19 млн. Объемы перевозок также растут: авиа – до 14,4 млн пассажиров, а спрос на такси увеличился на 35%. Люди стали больше ездить на такси. В 2018 году 54,3 млн человек перевезено пассажиров на такси, в 2024 году – 73,3 млн человек. Рост 35%", – перечислил Султанов в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, количество собственников имущества в стране увеличилось с 3 854 000 в 2020 году до 4 983 200 в 2024 году. То есть за 5 лет 1 129 000 человек купили квартиры.

"Это означает, что у людей появились возможности чаще путешествовать и распоряжаться своими доходами свободнее. Параллельно меняются повседневные привычки. Казахстанцы стали питаться качественнее – растет потребление мяса и фруктов. Для социально уязвимых категорий продовольственный набор расширен до 43 позиций против прежних 20 – это шаг в сторону снижения уязвимости и повышения продовольственной безопасности", – продолжил экономист.

Изменяется и городская среда: газификация, освещение, благоустройство дворов, ремонт дорог.

"Особенно это ощутимо в регионах, где подобные улучшения долгое время были отложены. Это не просто инфраструктура – это база для нового качества жизни". Руслан Султанов

Экономист уверен, что рост ВВП – это важный индикатор, но в центре внимания сегодня должен быть не количественный, а качественный рост: "тот, что выражается в благополучии семей, уровне услуг, возможностях для образования, предпринимательства и доступа к инфраструктуре. Экономика должна становиться не просто больше, а ближе – к человеку, к его ежедневным потребностям и возможностям".

"Экономический рост становится ощутимее в повседневной жизни – через транспорт, инфраструктуру и потребление. Но качественный рост – это не только цифры, а устойчивые условия для работы, образования и доступа к базовым услугам. Пока результаты заметны не везде, и фокус политики должен смещаться от "роста ради роста" к улучшению жизни людей", – резюмировал Руслан Султанов.