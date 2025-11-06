Свадебный белый: долго и счастливо

Как казахстанцы переосмысляют свадебные традиции, почему белый цвет на торжестве должен быть особенным и причем здесь стиральный порошок – выяснили со свадебными экспертами и брендом Ariel компании Procter & Gamble.

Казахская свадьба сегодня – это микс обрядов, сочетающий древние традиции кочевого народа и современные реалии. Құдалық, калым, қыз ұзату и беташар... Вековые ритуалы меняются с годами, но по-прежнему остаются сакральными моментами торжества.

И почти на каждой свадьбе особую роль играет белый цвет – один из самых священных символов в казахской культуре. Он ассоциируется со светом, чистотой и добрыми намерениями.

Акжол и молодожены в городе

Именно к белому цвету в этом свадебном сезоне было приковано особое внимание. Брачующиеся казахстанцы стали дополнять приготовления к свадьбе покупкой Ariel для белого. Кроме шуток! В сети завирусились видео счастливых молодоженов с упаковками стирального порошка в самых разных локациях.

А началось все с рекламного ТВ-ролика Ariel, в котором герой Акжол веселится на свадьбе друзей и узнает секреты ухода за белой рубашкой. Акжол так понравился зрителям, что покупка Ariel "Горный родник" стала восприниматься как новый ритуал для безмятежного совместного пути. Так родился тренд "новый свадебный белый", который пользователи сети быстро подхватили и сделали по-настоящему востребованным.

Фото: Procter & Gamble

И теперь в соцсетях казахстанцы активно обсуждают добрую примету: купить упаковку Ariel – и в следующем году сыграть свадьбу. Подарить Ariel для белого на свадьбе – значит пожелать молодоженам долгого счастья.

Добрая примета побеждает скептиков

Эксперты свадебной индустрии тоже поделились своими наблюдениями о новом тренде.

Лия Берген, этнограф и культуролог

Instagram: @liya_bergen

"Среди молодых казахстанцев растет интерес к своей культуре и корням, особенно в важные моменты: рождение детей, заключение брака. Если говорить о белом цвете в контексте свадебных обрядов – то же пожелание "Ақ жол", когда невеста ступает по белой ткани – это гигантский символизм. И когда гости дарят стиральный порошок с пожеланиями светлого пути в новую жизнь, наполненную счастьем, можно только улыбнуться и поблагодарить за практичный и символичный презент".

Марина Рузахунова, стилист

Instagram: @ruzakhunovam

"Макияж невесты должен быть таким же безупречным, как ее белоснежное платье, и обязан выдержать объятия, поцелуи и слезы счастья до конца торжества. Все это возможно, особенно с трендом на "новый свадебный белый": используя светлые, мерцающие, пудровые оттенки, мы подчеркиваем красоту образа. И, да: в мое кресло садились девушки с подругами, которые обсуждали покупку Ariel как милую традицию и даже заказывали стиральный порошок на маркетплейсах с шутками "чур, следующая свадьба моя!".

Галиев Руслан, менеджер банкетного зала Farabi Hall

Instagram: @farabi.hall

"Казахстанцы всегда трепетно относились к проведению своих свадебных торжеств и соблюдению традиций. Но с недавних пор мы получаем просьбы проконтролировать… оттенок белого! Важно соблюсти тренд на "новый свадебный белый" во всех деталях: в цвете скатертей, дорожек "Ақ жол", реквизите для "Беташар той" – все должно быть сияюще белым. Одна невеста даже привезла стиральный порошок, чтобы мы использовали именно его. А желание невесты – закон".

Медина Мансурова, фотограф

Instagram: @malen_photograph

"Казалось, за годы свадебной съёмки меня уже ничем не удивить. Но недавно невесты стали просить о неожиданном: "Хочу, чтобы белый в кадре был абсолютно белым". Так родился тренд на "новый свадебный белый" – символ чистоты, света и совершенства. Время стирает краски воспоминаний, но фото в белоснежном платье возвращают те же чувства, что и в день свадьбы. Новая свадебная традиция с Ariel – милое напоминание о том, что идеальный белый тоже способен хранить эмоции".

Вера Касперович, организатор свадеб

Instagram: @kasperovich_event

"Главное на свадьбе, чтобы молодые отдыхали, гости веселились, а форс-мажоров не случалось. Недавно в разгар свадьбы родители попросили включить в программу вручение годового запаса Ariel. Я удивилась: дарить стиральный порошок? Думала, будет скандал. А были веселое удивление, искренний смех и благодарность! Мне кажется, это добрая примета – подарить практичный подарок для поддержания белоснежного цвета, светлых чувств. Так что только вперед, Ақ жол!"

Всего самого белого, с любовью Ariel

Счастливые молодожены, веселые гости, родители со слезами умиления, смесь традиций и современных трендов – во всем этом нашлось место и бренду Ariel, чей стиральный порошок органично вписался в свадебную историю.