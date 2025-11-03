#Народный юрист
Общество

Минздрав Казахстана сообщил хорошую новость касательно цен на лекарства и медуслуги

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 19:25 Фото: pexels
Казахстанцы смогут получать медицинские услуги и лекарственные препараты без переплаты по НДС, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 3 ноября в Министерстве здравоохранения, подготовлен проект постановления правительства, предусматривающий освобождение от налога на добавленную стоимость медицинских услуг и лекарств, предоставляемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Как сообщили в ведомстве, инициатива реализуется в соответствии с новым Налоговым кодексом, который вступит в силу с января 2026 года. Проектом предлагается утвердить перечень медицинских услуг и лекарственных средств, реализация и импорт которых будут освобождены от НДС.

Мера также распространяется на лечение, диагностику, профилактику и реабилитацию пациентов с орфанными и социально значимыми заболеваниями.

По информации ведомства, принятие постановления позволит:

  • предоставлять медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС без учета НДС;
  • освободить от налога лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких и социально значимых заболеваний;
  • установить льготу по НДС на ввоз лекарственных средств до их реализации конечным потребителям.

В министерстве подчеркнули, что освобождение от НДС снизит финансовую нагрузку на медицинские организации, повысит доступность лечения и создаст благоприятные условия для отечественных фармпроизводителей.

При этом льготы не будут распространяться на частные клиники и аптеки, оказывающие услуги вне перечня ГОБМП и ОСМС. Для частного сектора с 2026 года установлена пониженная ставка НДС – 5%, а с 2027 года – 10%.

Как отметили в Минздраве, данное решение входит в комплекс мер по совершенствованию системы здравоохранения и укреплению социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что Минздрав обновил стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
