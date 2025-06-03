Хорошей новостью поделились в Минздраве касательно цен на лекарства

Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев на брифинге в СЦК 3 июня 2025 года заявил, что цены на лекарства могут снизиться в Казахстане на 30%, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в Минздраве изменили модель ценообразования на лекарства. В частности, были исключены ряд наценок на предельные цены, в том числе наценки на маркетинговые, транспортные, таможенные расходы.

"Наценка на сегодня одна-единственная: к стоимости завода производителя. Учитывая то, что данная модель уже апробирована, до 1 июля будет проведен перерасчет всех лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Казахстана. Сейчас идет активная работа с фармацевтическим сообществом в отношении апробации указанной модели. Мы предполагаем, ожидаем, что снижение стоимости на лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС составит порядка 19%, а в оптово-розничной сфере – порядка 30%", – заявил Ержан Нурлыбаев.

Ранее вице-министр здравоохранения Казахстана сообщил, что с некоторых стран лекарства будут регистрироваться в ускоренном порядке.