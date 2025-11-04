#Народный юрист
Общество

В Алматы продолжается комплексная работа по сохранению и восстановлению Рощи Баума

Роща Баума, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 09:27 Фото: акимат города Алматы
Акимат Алматы совместно с профильными ведомствами, научными организациями и общественностью проводит поэтапную работу по сохранению, восстановлению и бережному благоустройству Рощи Баума.

Главная цель проекта – сохранить природный облик территории, укрепить зеленый фонд и создать безопасные условия для отдыха жителей, минимально вмешиваясь в экосистему лесного массива. О том, как идет благоустройство, рассказали на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций г. Алматы представители профильных управлений и ведомств.

Роща Баума является особо охраняемой природной территорией. Здесь произрастают 104 429 деревьев и 5 081 кустарник, относящиеся к государственному лесному фонду. Все работы ведутся строго в соответствии с природоохранными требованиями и научными рекомендациями профильных институтов.

"Целью проекта благоустройства территории Рощи имени Баума является в первую очередь возрождение статуса как рощи и главного природного объекта города, чтобы стимулировать экоосознанность наших жителей путем минимального вмешательства в природную естественную среду. И в первую очередь это делается для создания комфортных и безопасных условий для людей. Вам известно, что сейчас территория рощи находится в заброшенном состоянии. Там нет освещения и видеонаблюдения. Все это скоро появится. Проект полностью реализуется за счет частных средств. Средства из местного бюджета на благоустройство не потрачены", – отметил руководитель Управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов.

Фото: акимат города Алматы

Проект благоустройства не предусматривает вырубку деревьев. Санитарная очистка касается только аварийных, погибающих и опасных деревьев и проводится по заключениям лесопатологов. Одновременно реализуется программа обновления зеленого фонда: с 2023 года высажено свыше 2 тыс. молодых деревьев, а в рамках благоустройства будет добавлена еще 1000 новых деревьев.

"Все работы на сегодняшний день по благоустройству территории Рощи Баума ведутся без вмешательства в рельеф и корневую систему. Мы очень бережно относимся к корневой системе. В связи с этим даже было принято решение об отказе от цементно-бетонных изделий, использования поребриков и бордюров, чтобы не навредить корневой системе. В рамках работ по благоустройству территории Рощи Баума, которое выполняет Управление развития общественных пространств, ни одно дерево не будет вырублено. И не было вырублено по сей день. Более того, в рамках нашего проекта по благоустройству будет высажено более тысячи деревьев", – подчеркнул Батырхан Сулейменов.

В ночь с 25 на 26 октября сотрудники парка "Медеу" выявили незаконную порубку пяти деревьев (клен и акация), а также подпил одиннадцати деревьев (вяз мелколистный). На месте обнаружены две ручные пилы и одна бензопила. По состоянию на 24 октября указанные повреждения отсутствовали. Дежурный инспектор парка подал заявление в природоохранную полицию.

Кроме того, 25 октября был зафиксирован поджог одного дерева, который был оперативно ликвидирован сотрудниками подрядной компании "СК Барлас Курылыс".

Спонсор и подрядчик не осуществляли никаких работ, связанных с рубкой деревьев, и подали собственное заявление в природоохранную полицию. Подрядная организация установку малых архитектурных форм производит исключительно в местах, свободных от зеленых насаждений.

В целях предотвращения подобных нарушений на территории рощи будет усилено патрулирование, установлены дополнительные камеры. Для профилактической работы с жителями и выявления причастных лиц таже будет привлечен участковый инспектор полиции.

Благоустройство территории направлено на восстановление природной экосистемы, повышение безопасности и создание комфортных условий для прогулок и отдыха. Работы проводятся преимущественно вручную, без тяжелой техники и бетонных покрытий в лесной части.

На территории появятся безопасные экотропы, зоны тихого отдыха, детские площадки, освещение, камеры видеонаблюдения и пункты полиции. Особое внимание уделено восстановлению естественной дренажной системы: арыки прокладываются для защиты деревьев от заболачивания, а не для строительных нужд.

"Предусмотрена установка 78 камер с обзором 360", – сообщил вице-президент, куратор от Bazis-A Corp Галым Тилемисов.

Все решения принимаются на основании научных исследований Казахского национального аграрного исследовательского университета и Лесного научно-инновационного института. Проект финансируется за счет спонсорских средств, а посадка деревьев – при поддержке волонтеров и спонсоров.

Работы начались осенью 2025 года и будут завершены в мае 2026 года. Регулярный мониторинг состояния рощи осуществляется сотрудниками парка "Медеу". Город продолжает вести открытый диалог с жителями и СМИ, обеспечивая прозрачность всех решений.

Роща Баума останется природной территорией. Главный приоритет – сохранение уникальной экосистемы, повышение безопасности и создание современного, удобного и экологичного пространства для горожан.

"У нас на постоянной основе дежурит инспекторский состав из 8 человек. В рабочее время они всегда там находятся. С 8:30 до 18:00. А в выходные дни дежурные инспекторы работают", – сказал заместитель директора, главный лесничий ГРПП "Медеу" Узак Мыкитанов.

Акимат Алматы призывает жителей бережно относиться к природным территориям и сообщает, что все факты повреждения зеленых насаждений будут пресекаться в рамках закона.

Айсулу Омарова
