В Казахстане появится новое водохранилище
В 2026 году на реке Каргыба в Аксуатском районе области Абай планируют построить новое водохранилище. Дополнительные детали Zakon.kz озвучили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.
Известно, что в данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объекта.
Глава филиала РГП "Казводхоз" по области Абай Жаркынбек Байсабыров подчеркнул, что в ходе проверки все стороны детально обсудили проект и высказали свои предложения.
"Совместно с районным акиматом были осмотрены внутренние каналы. Местные исполнительные органы займутся разработкой проектно-сметной документации по их реконструкции. Новое водохранилище и магистральные каналы обеспечат полноценную и эффективную работу ирригационных систем района".Жаркынбек Байсабыров
В июле стало известно, что Казахстан договорился о недопоставленной подаче воды из Кыргызстана и Узбекистана.
