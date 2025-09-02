В Казахстане появится новое водохранилище

В 2026 году на реке Каргыба в Аксуатском районе области Абай планируют построить новое водохранилище. Дополнительные детали Zakon.kz озвучили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.

Известно, что в данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объекта.

Глава филиала РГП "Казводхоз" по области Абай Жаркынбек Байсабыров подчеркнул, что в ходе проверки все стороны детально обсудили проект и высказали свои предложения.

"Совместно с районным акиматом были осмотрены внутренние каналы. Местные исполнительные органы займутся разработкой проектно-сметной документации по их реконструкции. Новое водохранилище и магистральные каналы обеспечат полноценную и эффективную работу ирригационных систем района". Жаркынбек Байсабыров

В июле стало известно, что Казахстан договорился о недопоставленной подаче воды из Кыргызстана и Узбекистана.