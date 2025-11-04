#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Алматы: что важно знать

велосипед на заснеженном тротуаре, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 09:41 Фото: pexels
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы утром 4 ноября 2025 года рассказал о штормовом предупреждении от "Казгидромета", сообщает Zakon.kz.

Так, 4 ноября в горных районах ожидаются сильные осадки и ветер.


"В Алматы ночью, ближе к 03:00, прогнозируются осадки в виде дождя с переходом в снег, дальнейшее понижение температуры и возможен гололед. Корректируйте маршруты с учетом дорожной обстановки", – предупреждают в ДЧС.
  • Кроме того, гостям и туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в горы. Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток – при ухудшении погоды есть риск не найти обратный маршрут.
  • Не оставляйте автомобили под деревьями.
  • Избегайте нахождения под слабо укрепленными конструкциями – их обрушение может привести к травмам.
  • Пешеходам следует проявлять осторожность – помните, в дождь видимость снижена!

В связи с предстоящим похолоданием горожан также просят следить за герметичностью дымохода, чтобы избежать проникновения угарного газа от продуктов горения, а также не перегружать электросети.

Синоптики ранее предупреждали, что в Алматы в ближайшие дни ожидаются значительное похолодание и обильные осадки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Морозы, снегопад и метели надвигаются на РК: синоптики объявили штормовое предупреждение
21:27, 03 ноября 2025
Морозы, снегопад и метели надвигаются на РК: синоптики объявили штормовое предупреждение
В 14 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
17:03, 02 ноября 2025
В 14 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в 14 областях РК
17:02, 12 октября 2025
Штормовое предупреждение объявили в 14 областях РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: