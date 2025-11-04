Штормовое предупреждение объявили в Алматы: что важно знать

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы утром 4 ноября 2025 года рассказал о штормовом предупреждении от "Казгидромета", сообщает Zakon.kz.

Так, 4 ноября в горных районах ожидаются сильные осадки и ветер.





"В Алматы ночью, ближе к 03:00, прогнозируются осадки в виде дождя с переходом в снег, дальнейшее понижение температуры и возможен гололед. Корректируйте маршруты с учетом дорожной обстановки", – предупреждают в ДЧС.

Кроме того, гостям и туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в горы. Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток – при ухудшении погоды есть риск не найти обратный маршрут.

Не оставляйте автомобили под деревьями.

Избегайте нахождения под слабо укрепленными конструкциями – их обрушение может привести к травмам.

Пешеходам следует проявлять осторожность – помните, в дождь видимость снижена!

В связи с предстоящим похолоданием горожан также просят следить за герметичностью дымохода, чтобы избежать проникновения угарного газа от продуктов горения, а также не перегружать электросети.

Синоптики ранее предупреждали, что в Алматы в ближайшие дни ожидаются значительное похолодание и обильные осадки.