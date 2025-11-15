Туман и ветер: в Алматы и 16 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Алматы и 16 областях Казахстана на 16 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге Алматинской области ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается туман.

На севере области Улытау ожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер с порывами 15-20 м/с, днем на юге, западе, севере области до 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На западе, севере Актюбинской области ожидается туман.

В области Жетысу в районе Алакольских озер порывы ветра 17-22 м/с.

На западе, севере, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ожидается временами туман.

На западе, севере Акмолинской области порывы ветра 15-20 м/с. В Кокшетау порывы 15 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер на севере, востоке области с порывами 15-20 м/с. В Костанае порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге области Абай ожидается туман. Ночью в центре области порывы 15-20 м/с, днем на юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

На юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Утром и днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 16 ноября.