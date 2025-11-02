В 14 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 14 регионах и двух областных центрах Казахстана на 3 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской области ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15–20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северный, утром и днем порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гололед, днем низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северный, днем порывы 15–20 м/с.

В Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

В Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, днем в горных районах области 15-20 м/с. На юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15–20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15–20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, ночью порывы 25 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на западе, востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидается гололед. Ветер юго-западный, утром и днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с.

В Костанае ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, северный, порывы 15–20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге области порывы 15–18 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер западный на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки -1-3 градуса.

В Кызылординской области ожидается ветер западный, на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Петропавловске ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, северный 15–20 м/с. 4 ноября понижение температуры воздуха ночью до -10-12 градусов.

Ночью и утром на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 3 ноября.