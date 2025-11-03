Морозы, снегопад и метели надвигаются на РК: синоптики объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 11 регионах Казахстана на 4-6 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный, 15-20 м/с, ночью на востоке, юге области порывы 23 м/с. На дорогах ожидается гололедица. В Петропавловске ожидается ветер северный, 15-20 м/с.

В Кызылординской области 4 ноября на севере, востоке и в центральных районах ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед. Ночью 5 ноября температура воздуха понизится до -5-10°C, 6 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры.

В Туркестанской области 4 ноября ожидаются осадки в виде дождя и снега. На юге и в горных районах местами возможны сильные осадки, а также туман. Днем прогнозируется резкое понижение температуры воздуха до +3+8°C, на севере и в горных районах – до 0°C. В Шымкенте 4 ноября ожидаются осадки (дождь, снег), местами сильные, туман. Днем температура понизится до +3+5°C. В Туркестане 4 ноября ожидаются осадки (дождь, снег) и туман. Днем температура понизится до +3+5°C.

В Жамбылской области 4 ноября ожидаются осадки, в горных районах – местами сильные (дождь, снег). Ночью 5 ноября прогнозируется резкое понижение температуры воздуха до 0-5°C, на севере и в горных районах – до -8°C. 6 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры.

В Алматинской области 4 ноября ночью на западе, севере, юге и в горных районах ожидаются осадки в виде дождя и снега. Днем – дождь, в горах местами сильные осадки (дождь, снег). 5 ноября прогнозируется резкое понижение температуры воздуха: до заморозков -1-6°C, в горных районах – до -8-13°C. 6 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры.

В области Жетысу 4 ноября ночью на западе и в центральных районах ожидается дождь, в горах – осадки в виде дождя и снега. Днем – дождь, в горных районах местами сильные осадки (дождь, снег). 5 ноября прогнозируется резкое понижение температуры воздуха: до заморозков -1-6°C, в горных районах – до -8-13°C. 6 ноября ожидается дальнейшее снижение температуры.

Ночью и утром на западе, востоке Атырауской области ожидается туман.



В Караганде ожидаются снег, низовая метель, гололед.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



Ночью на юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный снег. В Кокшетау ночью и утром ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северный, порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.



