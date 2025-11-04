Чуть больше половины: Минспорта оценило доступность спорта в Казахстане

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 4 ноября 2025 года на заседании правительства озвучил регионы Казахстана, где наиболее высокие показатели обеспеченности населения спортивной инфраструктурой, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр заявил, что развитие спортивной инфраструктуры и повышение доступности спорта для населения – одно из ключевых направлений деятельности министерства.

"Под спортивной инфраструктурой понимается совокупность объектов, сооружений и помещений, предназначенных для занятий физической культурой, спортом и активным отдыхом граждан. Она включает 20 видов спортивных объектов закрытого и открытого типов. На сегодняшний день имеются 25 760 спортивных сооружений, в том числе в государственной собственности – 23 678, частной – 2082 объекта. Из них на 1298 требуется проведение ремонта. В последние годы внедряются современные стандарты проектирования и эксплуатации спортивных объектов, направленные на повышение их доступности, эффективности и универсальности", – озвучил Мырзабосынов.

Он отметил, что, cогласно действующей методологии, уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой определяется из расчета 80 кв. м спортивных залов и 25 кв. м зеркала воды бассейна на 1000 человек.

"По итогам 2024 года показатель обеспеченности населения спортивной инфраструктурой составил 55,1%. Наиболее высокие показатели в Павлодарской – 69,4%, Жамбылской – 68,3% и Карагандинской – 66,6% областях. Согласно Концепции развития физической культуры и спорта, стоит задача повысить данный показатель до 65% в 2029 году. Министерством внедряется система ключевых показателей эффективности для заместителей акимов, курирующих вопросы спорта, а также руководства спортивных федераций. Одни из основных показателей – уровень развития спортивной инфраструктуры и охват граждан массовым спортом", – сказал Мырзабосынов.

С его слов, за 9 месяцев 2025 года построено 35 спортобъектов.

5 октября 2025 года стало известно, что в Казахстане появился третий стадион по стандарту УЕФА.