В Казахстане появился третий стадион по стандарту УЕФА

стадион, Кызылорда, УЕФА, строительство , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 01:54 Фото: МТС РК
В Кызылорде 4 октября открылся третий по стандарту УЕФА стадион – многофункциональный спортивный комплекс "Кайсар Арена" на 11 тысяч мест, сообщает Zakon.kz.

В церемонии открытия принял участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, сообщили в ведомстве.

Общая площадь комплекса превышает 20 тысяч квадратных метров. Помимо основного футбольного поля, стадион включает залы для занятий боксом, борьбой, гимнастикой, таэквондо и тяжелой атлетикой. В сооружении предусмотрена безбарьерная среда для людей с особыми потребностями.

"По поручению главы государства в стране реализуется масштабная программа по развитию спортивной инфраструктуры. С начала года введены в эксплуатацию 32 объекта в 14 регионах, до конца года планируется завершение строительства еще 70", – отметил Мырзабосынов.

Стадион "Кайсар Арена" соответствует четвертой категории УЕФА и может принимать международные матчи. Поле покрыто искусственным газоном последнего поколения и оснащено современными системами освещения, отвечающими требованиям организации.

Ранее в Туркестане завершилось строительство уникального для Центральной Азии гребного канала, а в Астане продолжается возведение нового стадиона имени Х. Мунайтпасова, который планируется сдать в 2026 году. Кроме того, до конца 2025 года откроется Национальный университет спорта с собственным стадионом, олимпийским бассейном и легкоатлетическим манежем.

По данным Минтуризма, более 40% населения Казахстана систематически занимается спортом, а обеспеченность спортивной инфраструктурой превысила 55%. К 2029 году этот показатель планируется увеличить до 65%.

Ранее стало известно, что Михаил Шайдоров одержал победу на Мемориале Дениса Тена. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
