Новый министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов произнес клятву в правительстве

Новый министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов на заседании правительства 3 сентября 2024 года произнес клятву, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов напомнил, что указом президента вчера, 2 сентября, Ербол Мырзабосынов был назначен министром туризма и спорта. На этой должности он сменил Ермека Маржикпаева.

Глава Кабмина подчеркнул, что он, как впервые поступивший на такую должность, по закону должен принести присягу.

"Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей родины. Клянусь строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь", – зачитал Ербол Мырзабосынов.

О том, что известно о Ерболе Мырзабосынове – новом министре туризма и спорта Казахстана, можете прочитать здесь.