Минспорта подсчитало, сколько футбольных площадок не хватает Казахстану

Фото: Zakon.kz

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 4 ноября 2025 года на заседании правительства озвучил, что в Казахстане не хватает 1694 футбольных площадок, а каждой пятой – требуется ремонт, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в стране сохраняется потребность в строительстве 14 новых стадионов. "По 10 из них ведется разработка проектно-сметной документации. Кроме того, подлежат реконструкции 7 действующих футбольных стадионов. В городах Караганде и Уральске ведутся ремонтные работы, в Атырау и Актау разработана проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы, в Усть-Каменогорске необходимо проведение госэкспертизы проекта. Требуется разработка проектно-сметной документации по двум стадионам – в городах Алматы, Жезказгане", – озвучил Мырзабосынов. По его словам, на территории страны имеются 7432 футбольные площадки, из которых 1420 нуждаются в ремонте, а дополнительная потребность составляет 1694 футбольные площадки. "В связи с чем министерством утвержден План строительства детских футбольных площадок. Начата реализация 685 проектов за счет средств местных бюджетов и частных инвестиций. На сегодняшний день в 13 регионах страны функционируют 14 областных школ-интернатов для одаренных в спорте детей. В рамках Концепции развития физической культуры и спорта предусмотрено открытие спортивных интернатов в оставшихся семи регионах. В Атырауской области в рамках механизма ГЧП проведен первый этап конкурсных процедур для строительства объектов. Подписание договора планируется в декабре 2025 года. Для открытия спортшкол-интернатов-колледжей в регионах рекомендуется проработать возможность реализации проектов с использованием механизмов ГЧП по примеру Атырауской области", – сказал министр. Ранее Ербол Мырзабосынов озвучил регионы Казахстана, где наиболее высокие показатели обеспеченности населения спортивной инфраструктурой.

