Каждый второй к 2029 году: Минспорта ставит цель сделать спорт массовым

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 4 ноября 2025 года на заседании правительства заявил, что к 2029 году долю систематически занимающихся спортом казахстанцев планируется довести до 50%

Министр заявил, что приоритетом государственной политики Казахстана в области спорта является развитие массового спорта.

"Популяризация спорта среди населения – это ключ к здоровой нации. На сегодняшний день систематически занимаются спортом 8,4 млн человек. Это составляет 41,4% населения страны. Наша цель – довести этот показатель до 50% к 2029 году. В разрезе регионов наибольший охват населения отмечается в Атырауской, Костанайской областях и городе Шымкент. В топ самых популярных среди населения видов спорта входят футбол, волейбол, баскетбол, а также марафоны и массовые забеги. В целях развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни в стране ежегодно проводится более 25 тыс. спортивно-массовых мероприятий различного уровня", – сказал Ербол Мырзабосынов.

Он отметил, что особое внимание уделяется детско-юношескому спорту. В школах страны функционирует более 53 тыс. спортивных секций, в которых систематически занимаются около 1,4 млн детей.

"Продолжается работа по реализации государственного спортивного заказа. В этом году 240 тыс. детей бесплатно посещают более 7 тыс. секций. На это из местных бюджетов выделено 50 млрд тенге. В целях повышения доступности секций для детей с 1 июня 2025 года совместно с министерствами культуры и информации, просвещения, цифровизации запущен пилотный проект по внедрению единого ваучера. Новый механизм охватывает спорт, творчество и дополнительное образование, объединяя государственные и частные организации в единой цифровой системе", – продолжил Ербол Мырзабосынов.

Также он рассказал, что к 2029 году планируется увеличить количество спортивных инструкторов в сельской местности до 4000 человек. По его мнению, это позволит охватить больше жителей и сделать спорт доступным для всех.

"Отдельно хочу отметить проект "Доступный спорт", который включает скандинавскую ходьбу, бег, гимнастику, йогу, фитнес, стритворкаут, лыжные гонки, настольный теннис, массовое катание на коньках и другие виды спорта. Данный проект предусмотрен в рамках отраслевой концепции и должен быть запущен во всех регионах. Вместе с тем на сегодня ни один регион не приступил к его реализации", – заявил министр.

