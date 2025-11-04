#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
528.31
608.35
6.55
Общество

Каждый второй к 2029 году: Минспорта ставит цель сделать спорт массовым

Школьный спортивный зал, спортзал, школьный спортзал, уроки физкультуры, физкультура, физическая культура, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 11:23 Фото: Zakon.kz
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 4 ноября 2025 года на заседании правительства заявил, что к 2029 году долю систематически занимающихся спортом казахстанцев планируется довести до 50%, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр заявил, что приоритетом государственной политики Казахстана в области спорта является развитие массового спорта.

"Популяризация спорта среди населения – это ключ к здоровой нации. На сегодняшний день систематически занимаются спортом 8,4 млн человек. Это составляет 41,4% населения страны. Наша цель – довести этот показатель до 50% к 2029 году. В разрезе регионов наибольший охват населения отмечается в Атырауской, Костанайской областях и городе Шымкент. В топ самых популярных среди населения видов спорта входят футбол, волейбол, баскетбол, а также марафоны и массовые забеги. В целях развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни в стране ежегодно проводится более 25 тыс. спортивно-массовых мероприятий различного уровня", – сказал Ербол Мырзабосынов.

Он отметил, что особое внимание уделяется детско-юношескому спорту. В школах страны функционирует более 53 тыс. спортивных секций, в которых систематически занимаются около 1,4 млн детей.

"Продолжается работа по реализации государственного спортивного заказа. В этом году 240 тыс. детей бесплатно посещают более 7 тыс. секций. На это из местных бюджетов выделено 50 млрд тенге. В целях повышения доступности секций для детей с 1 июня 2025 года совместно с министерствами культуры и информации, просвещения, цифровизации запущен пилотный проект по внедрению единого ваучера. Новый механизм охватывает спорт, творчество и дополнительное образование, объединяя государственные и частные организации в единой цифровой системе", – продолжил Ербол Мырзабосынов.

Также он рассказал, что к 2029 году планируется увеличить количество спортивных инструкторов в сельской местности до 4000 человек. По его мнению, это позволит охватить больше жителей и сделать спорт доступным для всех.

"Отдельно хочу отметить проект "Доступный спорт", который включает скандинавскую ходьбу, бег, гимнастику, йогу, фитнес, стритворкаут, лыжные гонки, настольный теннис, массовое катание на коньках и другие виды спорта. Данный проект предусмотрен в рамках отраслевой концепции и должен быть запущен во всех регионах. Вместе с тем на сегодня ни один регион не приступил к его реализации", – заявил министр.

Ранее Ербол Мырзабосынов озвучил регионы Казахстана, где наиболее высокие показатели обеспеченности населения спортивной инфраструктурой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Чуть больше половины: Минспорта оценило доступность спорта в Казахстане
11:03, Сегодня
Чуть больше половины: Минспорта оценило доступность спорта в Казахстане
Минспорта подсчитало, сколько футбольных площадок не хватает Казахстану
11:13, Сегодня
Минспорта подсчитало, сколько футбольных площадок не хватает Казахстану
Мырзабосынов объяснил массовую смену руководителей управлений спорта
16:25, 13 ноября 2024
Мырзабосынов объяснил массовую смену руководителей управлений спорта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: