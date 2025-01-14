Лимит финансирования футбольных клубов изменят в Казахстане

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах правительства 14 января 2025 года рассказал о планах пересмотра финансирования казахстанских футбольных клубов, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у него, изменят ли лимит финансирования казахстанских футбольных клубов. В ответ глава Минтуризма и спорта заявил, что такой вопрос рассматривается.

"Вы знаете, что сменилось руководство Федерации футбола. Сейчас перед ними поставлена задача проанализировать. В рамках нового законодательства будут изменения в лимитах. Но это будет уже одинаковый, так скажем, лимит для всех клубов. Но акцентировать будут на детский спорт, детский футбол", – добавил глава ведомства.

Однако он не сказал, на сколько эта сумма может быть сокращена. Сейчас речь идет о 1,2 млрд тенге.

13 ноября 2024 года министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал, почему деньги тратили на легионеров, а не развивали отечественный спорт.

Ранее Мажилис одобрил законопроект, направленный на определение приоритетных видов спорта и их финансирование.