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Спорт

Лимит финансирования футбольных клубов изменят в Казахстане

спорт, финансирование, Министерство туризма и спорта , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 17:43 Фото: pixabay
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах правительства 14 января 2025 года рассказал о планах пересмотра финансирования казахстанских футбольных клубов, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у него, изменят ли лимит финансирования казахстанских футбольных клубов. В ответ глава Минтуризма и спорта заявил, что такой вопрос рассматривается.

"Вы знаете, что сменилось руководство Федерации футбола. Сейчас перед ними поставлена задача проанализировать. В рамках нового законодательства будут изменения в лимитах. Но это будет уже одинаковый, так скажем, лимит для всех клубов. Но акцентировать будут на детский спорт, детский футбол", – добавил глава ведомства.

Однако он не сказал, на сколько эта сумма может быть сокращена. Сейчас речь идет о 1,2 млрд тенге.

13 ноября 2024 года министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал, почему деньги тратили на легионеров, а не развивали отечественный спорт.

Ранее Мажилис одобрил законопроект, направленный на определение приоритетных видов спорта и их финансирование.

Мадина Мамырханова
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