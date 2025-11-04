Уроки плавания включат в школьную программу

Генеральный секретарь Федерации Qazaq Aquatics Дмитрий Баландин 4 ноября 2025 года на заседании правительства рассказал, что урок плавания будет включен в систему физического воспитания и станет частью школьной программы по физической культуре, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что плавание – это универсальная и доступная физическая активность для всех возрастов.

"Оно укрепляет здоровье, развивает дисциплину и способствует формированию здорового общества. Поддерживая инициативу UNICEF, мы придерживаемся принципа: "Каждый ребенок должен иметь доступ к обучению плаванию". Федерация рассматривает плавание как стратегически важное направление, которое объединяет цели развития массового спорта, укрепления здоровья населения и профилактики несчастных случаев на воде. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году в мире утонуло более 236 тыс. человек, из них 82 тыс. – дети в возрасте от 1 до 14 лет. Эти цифры показывают, насколько важным является обучение населения элементарным навыкам плавания и безопасному поведению на воде", – продолжил Дмитрий Баландин.

По его словам, совместно с министерством просвещения ведется работа по внедрению программы, в рамках которой урок плавания будет включен в систему физического воспитания и станет частью школьной программы по физической культуре.

"Проект планируется запустить в 2026 году в пилотном режиме в городах Алматы и Астана с последующим поэтапным внедрением по всей стране. Данная инициатива реализуется по примеру таких стран, как США, Австралия и Венгрия, которые являются одними из сильнейших государств в мире по плаванию и уже многие годы успешно внедряют обязательное обучение детей плаванию в школьной системе. Реализация проекта позволит с раннего возраста формировать у детей навыки безопасного поведения, а также вовлекать их в спорт как часть здорового образа жизни. Таким образом, федерация рассматривает развитие плавания не только как спортивное направление, но и как социально значимую миссию", – сказал он.

Он заявил, что для реализации поставленных задач имеется необходимая инфраструктура.

"На сегодняшний день насчитывается более 360 бассейнов, из которых 35 – 50-метровые бассейны олимпийского стандарта. В системе водных видов спорта занимаются свыше 135 тыс. человек, с которыми работают более 900 квалифицированных тренеров. Федерация активно реализует программы, направленные на вовлечение населения в водные виды спорта и формирование культуры плавания. Проводятся мастер-классы с участием известных спортсменов и тренеров. Организуются массовые заплывы и фестивали. Создаются условия для включения людей с ограниченными возможностями в программы плавания", – дополнил Дмитрий Баландин.

