#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Спорт

ФК "Кайрат" отправил запрос в УЕФА о переносе матчей в Астану

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 13:42 Фото: Zakon.kz
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория 4 ноября 2025 года в кулуарах правительства рассказал, что ФК "Кайрат" направил запрос в УЕФА о переносе зимних матчей в Астану, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующий вопрос ему задали журналисты.

"Они направили в УЕФА запрос о переносе зимних матчей в Астану. Понятно, что из-за климатических условий это будет удобнее. И в этой ситуации больше болельщиков смогут посетить эти матчи, потому что стадион самый большой в стране", – ответил Давид Лория.

Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" накануне прибыл в Италию, где в ночь на 6 ноября сыграет матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против местного "Интера".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Лория высказался о подарках футболистам после неудачных матчей
13:51, Сегодня
Лория высказался о подарках футболистам после неудачных матчей
Билет на футбольный матч за 250 тысяч тенге – о ценовой политике рассказали в КФФ
13:40, Сегодня
Билет на футбольный матч за 250 тысяч тенге – о ценовой политике рассказали в КФФ
Смерть юного футболиста прокомментировали в КФФ
13:27, Сегодня
Смерть юного футболиста прокомментировали в КФФ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: