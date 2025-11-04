ФК "Кайрат" отправил запрос в УЕФА о переносе матчей в Астану

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория 4 ноября 2025 года в кулуарах правительства рассказал, что ФК "Кайрат" направил запрос в УЕФА о переносе зимних матчей в Астану, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующий вопрос ему задали журналисты. "Они направили в УЕФА запрос о переносе зимних матчей в Астану. Понятно, что из-за климатических условий это будет удобнее. И в этой ситуации больше болельщиков смогут посетить эти матчи, потому что стадион самый большой в стране", – ответил Давид Лория. Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" накануне прибыл в Италию, где в ночь на 6 ноября сыграет матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против местного "Интера".

