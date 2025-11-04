Пенсионерка из Талгара "отбила" квартиру у банка и сохранила жилье

Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу 63-летней женщины на решение Талгарского районного суда от 9 апреля 2025 года по иску АО "Банк ЦентрКредит" о взыскании задолженности и взыскании заложенного имущества, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Алматинского областного суда 4 ноября 2025 года, между сторонами в 2022 году был заключен договор займа на сумму 9 000 000 тенге, сроком на 88 месяцев (более 7 лет), под 18% годовых, для приобретения квартиры.

"В обеспечение исполнения обязательств был оформлен договор залога недвижимого имущества, по которому в залог передана квартира, расположенная в городе Талгаре. Согласно отчету об оценке недвижимости, стоимость квартиры составила 25 млн тенге. По состоянию на 2024 год задолженность по договору составляла 8 843 203 тенге, включая основной долг, вознаграждение и пени. В апелляционной инстанции, принимая во внимание личные обстоятельства ответчицы – ее пенсионный возраст, отсутствие иного жилья, судебная коллегия способствовала достижению сторонами медиативного соглашения", – сообщили в суде.

Согласно утвержденному соглашению, пенсионерка обязалась погасить задолженность в размере 8 504 677,95 тенге по согласованному графику, в период с августа 2025 года по сентябрь 2028 года.

"При этом обращение взыскания на квартиру было отложено при условии добросовестного исполнения ответчицей своих обязательств по выплатам, что позволило ей сохранить жилье и избежать выселения. Судебная коллегия, изучив представленные материалы и условия медиативного соглашения, установила, что оно соответствует требованиям законодательства, заключено добровольно, не нарушает прав сторон и отвечает принципам справедливости и гуманизма", – отметили в суде.

Таким образом, решением судебной коллегии:

решение Талгарского районного суда от 9 апреля 2025 года отменено;

медиативное соглашение между сторонами утверждено;

производство по делу прекращено.

Определение суда вступило в законную силу.

