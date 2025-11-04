#Народный юрист
Общество

Пенсионерка из Талгара "отбила" квартиру у банка и сохранила жилье

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 12:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу 63-летней женщины на решение Талгарского районного суда от 9 апреля 2025 года по иску АО "Банк ЦентрКредит" о взыскании задолженности и взыскании заложенного имущества, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Алматинского областного суда 4 ноября 2025 года, между сторонами в 2022 году был заключен договор займа на сумму 9 000 000 тенге, сроком на 88 месяцев (более 7 лет), под 18% годовых, для приобретения квартиры.

"В обеспечение исполнения обязательств был оформлен договор залога недвижимого имущества, по которому в залог передана квартира, расположенная в городе Талгаре. Согласно отчету об оценке недвижимости, стоимость квартиры составила 25 млн тенге. По состоянию на 2024 год задолженность по договору составляла 8 843 203 тенге, включая основной долг, вознаграждение и пени. В апелляционной инстанции, принимая во внимание личные обстоятельства ответчицы – ее пенсионный возраст, отсутствие иного жилья, судебная коллегия способствовала достижению сторонами медиативного соглашения", – сообщили в суде.

Согласно утвержденному соглашению, пенсионерка обязалась погасить задолженность в размере 8 504 677,95 тенге по согласованному графику, в период с августа 2025 года по сентябрь 2028 года.

"При этом обращение взыскания на квартиру было отложено при условии добросовестного исполнения ответчицей своих обязательств по выплатам, что позволило ей сохранить жилье и избежать выселения. Судебная коллегия, изучив представленные материалы и условия медиативного соглашения, установила, что оно соответствует требованиям законодательства, заключено добровольно, не нарушает прав сторон и отвечает принципам справедливости и гуманизма", – отметили в суде.

Таким образом, решением судебной коллегии:

  • решение Талгарского районного суда от 9 апреля 2025 года отменено;
  • медиативное соглашение между сторонами утверждено;
  • производство по делу прекращено.

Определение суда вступило в законную силу.

В Астане многодетной женщине удалось через суд смягчить условия по оплате долгов перед банками.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
