В каких городах появятся камеры с ИИ, рассказал аким Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в СЦК 12 ноября 2025 года прокомментировал установку новых камер с искусственным интеллектом в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Ермаганбет Булекпаев заверил, что жители положительно относятся к установке таких камер, так как это отвечает вопросам обеспечения безопасности. "Повсеместно мы их ставим. Не только в Караганде. Эту работу мы будем дальше продолжать и в наших других городах: не только в Караганде, но и в Сарани, Темиртау – во всех пригородах мы начали устанавливать и стали формировать Центр оперативного реагирования при городских отделах полиции. Порядка 4 тыс. камер у нас по области сейчас работают", – отметил он. 20 октября 2025 года стало известно, что в Казахстане появится национальная система видеомониторинга с ИИ.

