В каких городах появятся камеры с ИИ, рассказал аким Карагандинской области
Фото: YouTube/PolisiaKz
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в СЦК 12 ноября 2025 года прокомментировал установку новых камер с искусственным интеллектом в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.
Ермаганбет Булекпаев заверил, что жители положительно относятся к установке таких камер, так как это отвечает вопросам обеспечения безопасности.
"Повсеместно мы их ставим. Не только в Караганде. Эту работу мы будем дальше продолжать и в наших других городах: не только в Караганде, но и в Сарани, Темиртау – во всех пригородах мы начали устанавливать и стали формировать Центр оперативного реагирования при городских отделах полиции. Порядка 4 тыс. камер у нас по области сейчас работают", – отметил он.
20 октября 2025 года стало известно, что в Казахстане появится национальная система видеомониторинга с ИИ.
