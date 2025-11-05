#Народный юрист
Общество

Делегация КТЖ посетила железнодорожные объекты США

США, компания, здание, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 10:46 Фото: КТЖ
В рамках рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов встретился с руководством одной из крупнейших железнодорожных компаний США – Norfolk Southern Corporation – и посетил ее ключевые инфраструктурные объекты.

В ходе визита делегация КТЖ ознакомилась с работой центрального диспетчерского центра управления перевозками, а также посетила операционные объекты компании – сортировочную станцию Inman Yard в Атланте и мультимодальный терминал Austell, обеспечивающий перевалку и обработку контейнерных грузов.

Фото: КТЖ

Состоялся обмен опытом в области цифровизации транспортного управления, внедрения интеллектуальных систем планирования движения поездов, повышения эффективности логистических цепочек и развития железнодорожной инфраструктуры.

Также делегация КТЖ посетила офис американской компании Wabtec Corporation. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в части обновления локомотивного парка, внедрения инновационных систем безопасности и цифровых платформ управления движением.

Для справки:

Norfolk Southern – одна из крупнейших железнодорожных грузовых компаний США, обеспечивающая перевозки на Восточном побережье и соединяющая его с западными магистралями страны. Основана в 1827 году, штаб-квартира расположена в городе Атланта, штат Джорджия. Железнодорожная сеть Norfolk Southern охватывает свыше 31 000 км путей в 22 штатах США. Компания оперирует 44 интермодальными терминалами, 782 промышленными площадками вдоль сети и более чем 50 портовыми логистическими партнерами. Подвижной состав включает свыше 160 000 вагонов (собственных, частных и арендованных), а также парк локомотивов, обслуживающих перевозки промышленных, сельскохозяйственных, энергетических, контейнерных и автомобильных грузов.

Компания поддерживает более 260 партнерских логистических маршрутов, обеспечивает перевалку и мультимодальные перевозки и является ключевым оператором грузовых транспортных коридоров между крупнейшими экономическими центрами США, включая Нью-Йорк, Чикаго, Атланту, Филадельфию, Новый Орлеан, Майами и другие.

