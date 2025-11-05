#Народный юрист
Общество

В Министерстве ИИ прокомментировали блокировку телефонов в Казахстане

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 10:29 Фото: pexels
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин в кулуарах Мажилиса 5 ноября 2025 года прокомментировал блокировку нелегально завезенных телефонов в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что если гражданин самостоятельно завез смартфон, он может внести информацию о нем в соответствующий сервис и предоставить необходимые данные. Он заверил, что с этим проблем нет.

"Если же речь идет о телефонах, завезенных нелегально, то, действительно, некоторые из них могут быть заблокированы. Такие устройства можно легализовать, направив информацию – в том числе проводится перепроверка, действительно ли люди выезжали из другой страны в определенный промежуток времени. После этого смартфоны могут быть зарегистрированы и ими можно будет спокойно пользоваться", – продолжил спикер.

Журналисты поинтересовались, что будет с телефонами, продающимися на маркетплейсах и уже превратившимися в "кирпичи", которые не работают.

"Мы ранее давали разъяснение о необходимости проверять смартфоны перед покупкой – по IMEI-коду можно определить, легально ли устройство было ввезено", – дополнил Коняшин.

Недавно мы писали, что в Казахстане начали блокировать смартфоны, которые официально не верифицированы.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
