За ночь в Астане выпало столько снега, что пришлось задействовать 810 единиц техники
Отмечается, что коммунальные службы очищают улицы города от снега и наледи в усиленном бесперебойном режиме.
В ночь на 5 ноября из Астаны на снежные полигоны вывезли 686 кубометров снега, что равно объему почти 60 большегрузов. С раннего утра 5 ноября на уборку от снега и наледи по городу вышли более 2700 дорожных рабочих и 810 единиц спецтехники".Пресс-служба акимата Астаны
Фото: пресс-служба акимата Астаны
В первую очередь очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта. Затем работы проводятся на участках со средней интенсивностью движения – во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.
Акимат Астаны просит жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий.
За день 4 ноября 2025 года из Астаны собрали и вывезли больше тысячи кубометров, или 86 грузовиков снега. В ночь на 5 ноября в снегоуборочных работах были заняты 374 единицы спецтехники и 234 дорожных рабочих.