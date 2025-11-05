За ночь в Астане выпало столько снега, что пришлось задействовать 810 единиц техники

Минувшей ночью из Астаны вывезли почти 60 грузовиков снега. Об этом 5 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что коммунальные службы очищают улицы города от снега и наледи в усиленном бесперебойном режиме.

В ночь на 5 ноября из Астаны на снежные полигоны вывезли 686 кубометров снега, что равно объему почти 60 большегрузов. С раннего утра 5 ноября на уборку от снега и наледи по городу вышли более 2700 дорожных рабочих и 810 единиц спецтехники". Пресс-служба акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В первую очередь очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта. Затем работы проводятся на участках со средней интенсивностью движения – во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Акимат Астаны просит жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

За день 4 ноября 2025 года из Астаны собрали и вывезли больше тысячи кубометров, или 86 грузовиков снега. В ночь на 5 ноября в снегоуборочных работах были заняты 374 единицы спецтехники и 234 дорожных рабочих.