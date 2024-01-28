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Более 3 тысяч грузовиков снега вывезли из Астаны за сутки

вывоз снега Фото: акимат Астаны
За прошедшую ночь столичные коммунальщики вывезли из Астаны больше трех тысяч грузовиков снега, сообщает Zakon.kz.

По словам акимата, с утра 28 января на уборку улиц столицы от снега и наледи вышли около 2,5 тысячи дорожных рабочих и свыше 1,5 тысячи единиц спецтехники.

За прошедшую ночь из города вывезли более 42 тысяч кубометров снега, что равно объему свыше трех тысяч большегрузов.

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