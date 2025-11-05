В Казахстане вводят новое определение административного акта

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Депутаты Мажилиса 5 ноября 2025 года приняли закон по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении сообщается, что законопроектом предусматриваются следующие основные изменения: перевод отдельных категорий публично-правовых споров из Гражданско-процессуального кодекса в Административный процедурно-процессуальный кодекс;

перенос главы 30 "Производство по делам об оспаривании законности нормативного правового акта" из Гражданского процессуального кодекса в плоскость административной юстиции;

закрепление за правительством полномочий по разрешению споров по толкованию законодательных норм между государственными органами, государственными органами и государственными организациями;

дальнейшая корректировка отдельных норм законодательства об административных процедурах, в том числе: совершенствование досудебного порядка обжалования споров, уточнение сроков административной процедуры и порядка их исчисления и другие. "Кроме того, законопроектом дается новое определение понятия "административного акта". Так, предлагается расширить содержание данного понятия, включив в число административных актов такие акты, которые адресованы широкому кругу лиц, определяемому в конкретной ситуации (дорожные знаки, постановления санитарных врачей). Также предлагается привести в соответствие положения статьи 17 АППК касательно критериев применения разумных сроков для правоприменителей при проведении административных процедур с другими нормами данного кодекса", – говорится в документе. 4 ноября 2025 года стало известно, что в Казахстане усилят контроль за отношениями между банками и клиентами.

