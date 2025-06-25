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Право

Новый вид декларации появится в Казахстане

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 10:57 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 25 июня 2025 года приняли закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге главами государств подписан протокол о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС в части регулирования внешней электронной торговли.

"Вышеуказанным протоколом предусмотрены следующие изменения. Во-первых, выделение товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях от зарубежных интернет-площадок из третьих стран в адрес физических лиц, в отдельную категорию товаров – товары электронной торговли. Во-вторых, введение понятия "оператор электронной торговли". В-третьих, введение нового вида таможенной декларации – декларация электронной торговли", – озвучил он.

По его словам, товары, приобретаемые на зарубежных интернет-площадках, относятся к товарам для личного пользования и в настоящее время декларируются только при превышении норм беспошлинного ввоза товаров.

"При этом они не включаются в официальную статистику, так как не относятся к торговому обороту. Декларирование всего объема товаров электронной торговли позволит сформировать полную статистику товаров, приобретаемых на зарубежных интернет-площадках. В соответствии с Законом РК "О международных договорах Республики Казахстан" вышеуказанный протокол подлежит ратификации", – сказал Жумангарин.

27 мая 2025 года в Москве решением Совета Евразийской экономической комиссии внесены изменения в некоторые решения комиссии Таможенного союза в отношении картофеля.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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