Жители поселка Мустафина поблагодарили президента за построенный мост

16 октября 2025 года в поселке Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района Карагандинской области состоялся праздник – здесь открыли движение по новому мосту через реку Нура.

Конечно, для жителей это большое событие, ведь старая переправа была разрушена еще в 2015 году во время наводнения. В тот момент получили помощь многие казахстанцы. Людям оказали большую моральную и материальную поддержку, возвели новое жилье. А вот переправа через реку, построенная еще в 60-х годах прошлого столетия, сильно пострадала. С тех пор людям приходилось добираться до Темиртау по объездной дороге почти час, а вместо 12 километров проезжать все 40!

Фото: акимат Карагандинской области

Председатель местного самоуправления Татьяна Пчелинцева рассказывает:

"Действительно, наш мост находился в аварийном состоянии. Натиска природной стихии он не выдержал, накренились опоры. Возникла необходимость строительства новой переправы. Естественно, мы обращались в разные инстанции, и наконец наши просьбы были услышаны. Одними из инициаторов активной работы над этим вопросом были наши жители Петр Федченко и Лев Базелев. Например, Петр Афанасьевич – пенсионер, ему 86 лет. Но он всегда находится в гуще событий, помогает с решением разных важных вопросов. Это колоссальный труд! Вот и по строительству моста проведено немало подготовительной работы. Реализация проекта была начата в 2023 году. И вот наступило долгожданное для нас событие".

Фото: акимат Карагандинской области

Жители поселка Габидена Мустафина искренне благодарны за такой подарок. И даже написали письмо президенту нашей страны Касым-Жомарту Токаеву, в котором выражают признательность.

"Направляли много писем и обращений в различные инстанции и государственные органы с просьбой о строительстве моста. Вопрос, конечно, был непростой, требовались огромные капиталовложения. Наше обращение не осталось без внимания. Спасибо всем, кто помогал: и депутатам от нашей области, и местным властям – поделились с главой государства довольные жители.

Фото: акимат Карагандинской области

Местные жители уверены, что построенный путепровод придаст импульс развитию родного края: не только увеличит транспортный поток и сделает перевозки доступнее, но и откроет дополнительные возможности для трудоустройства. Главное – заметно улучшится жизнь простых сельчан.