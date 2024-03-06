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Акима в Карагандинской области второй раз задержали за езду в пьяном виде

акима задержали за езду в пьяном виде, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 20:14 Фото: pixabay
Совет по этике Агентства по делам государственной службы в Карагандинской области рекомендовал уволить акима поселка Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района Кайрата Кусаинова из-за езды в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Об этом Astana TV рассказал член Совета по этике, руководитель РОО "Әділдік жолы" по Карагандинской области Рустам Танишпеков.

Как уточняется, чиновник не в первый раз сел за руль в пьяном виде. В 2018 году по рекомендации Совета по этике Кусаинов уже был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора за управление служебным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А в 2020 году он был наказан за вождение, будучи лишенным права управления транспортным средством.

Отметим, что ранее, в феврале, акима в Акмолинской области арестовали за езду в пьяном виде

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