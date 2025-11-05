В Казахстане разведано более 4,8 тысячи месторождений подземных вод

Директор Департамента подземных вод Жайык Ерикулы 5 ноября 2025 года на брифинге в СЦК сообщил о работе по разведке подземных вод, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в Казахстане разведано 4803 месторождения подземных вод, используемых для питьевого и технического водоснабжения, орошения и других целей.

"На государственном балансе числятся эксплуатационные запасы 43,2 млн м³/сутки, или 15,7 км³ в год, из них используются только 1,5 млн м³/сутки, или 3,63%. По назначению для хозяйственно-питьевого водоснабжения разведано 13,8 млн м³/сутки, для производственно-технического водоснабжения – 2,2 млн м³/сут, для орошения земель – 21,3 млн м³/сутки. Все запасы полностью подготовлены к эксплуатации и восполняются природным путем", – сказал Ерикулы.

Он уточнил, что для систематизации управления подземными водами нами утверждены соответствующие подзаконные акты, которые обеспечат формирование единой и современной системы государственного регулирования.

"Разработанные нормы и правила устанавливают требования к поиску, оценке, забору и мониторингу подземных вод, а также к контролю мелиоративного состояния орошаемых земель. Это создает правовые механизмы для предотвращения истощения водоносных горизонтов, повышения достоверности мониторинга, обеспечения рационального водопользования. В результате закладывается основа для устойчивого использования подземных вод и укрепления водной безопасности страны", – добавил спикер.

