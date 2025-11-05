#Народный юрист
Общество

Усиливать контроль за скважинами подземных вод будут в Казахстане

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 15:51 Фото: primeminister.kz
Директор Департамента подземных вод Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК Жайык Ерикулы 5 ноября 2025 года на брифинге в СЦК доложил о ходе мониторинга и цифровизации подземных вод, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в стране действует государственная сеть мониторинга подземных вод почти на 4000 наблюдательных скважинах.

"Они позволяют отслеживать уровень, температуру и качество вод. Часть скважин требует восстановления, в связи с этим планируется обновление сети и усиление контроля силами Национальной гидрогеологической службы. Для цифровизация гидрогеологической отрасли проводятся работы по внесению мониторинговых и эксплуатационных скважин в Национальную информационную систему водных ресурсов страны", – сказал Ерикулы.

Ожидается, что внедрение современной системы мониторинга подземных вод обеспечит регулярное наблюдение за уровнем, качеством и режимом эксплуатации водоносных горизонтов, а также позволит своевременно выявлять негативные изменения и принимать меры по их предотвращению.

"Создание цифровой системы управления и единой информационной базы данных повысит прозрачность, достоверность учета и эффективность планирования водопользования", – считает спикер.

Ранее мы писали, что в Казахстане разведано 4803 месторождения подземных вод, используемых для питьевого и технического водоснабжения, орошения и других целей.

Азамат Сыздыкбаев
