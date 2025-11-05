Комплексное обследование Кенгирского водохранилища проведут в Казахстане
Премьер-министр Олжас Бектенов озвучил планы по возвращенному в собственность государства Кенгирскому водохранилищу, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что в связи с передачей водохранилища в ведение Министерства водных ресурсов и ирригации создан филиал "Казсушар".
"На текущие эксплуатационные расходы на 2025 год выделено 45 млн тенге. Штатная структура филиала утверждена, в настоящее время проводится набор специалистов. До конца года планируется оснащение филиала специальной техникой, необходимой для обслуживания гидротехнических сооружений. В республиканском бюджете на 2026 год в рамках бюджетной программы "Эффективное управление водными ресурсами" предусмотрено 88 млн тенге. На эти средства запланировано проведение комплексного многофакторного обследования гидротехнических сооружений с целью определения их фактического технического состояния и обеспечения безопасной эксплуатации", – говорится в ответе.
Как ожидается, результаты данного обследования позволят:
- оценить прочность и устойчивость сооружений;
- определить уровень износа;
- провести анализ факторов риска;
- принять соответствующие технические решения для обеспечения их надежной работы.
Ранее мы писали, что в Жамбылской области в 2026 году планируют начать строительство двух новых водохранилищ.
