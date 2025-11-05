Комплексное обследование Кенгирского водохранилища проведут в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов озвучил планы по возвращенному в собственность государства Кенгирскому водохранилищу, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в связи с передачей водохранилища в ведение Министерства водных ресурсов и ирригации создан филиал "Казсушар".

"На текущие эксплуатационные расходы на 2025 год выделено 45 млн тенге. Штатная структура филиала утверждена, в настоящее время проводится набор специалистов. До конца года планируется оснащение филиала специальной техникой, необходимой для обслуживания гидротехнических сооружений. В республиканском бюджете на 2026 год в рамках бюджетной программы "Эффективное управление водными ресурсами" предусмотрено 88 млн тенге. На эти средства запланировано проведение комплексного многофакторного обследования гидротехнических сооружений с целью определения их фактического технического состояния и обеспечения безопасной эксплуатации", – говорится в ответе.

Как ожидается, результаты данного обследования позволят:

оценить прочность и устойчивость сооружений;

определить уровень износа;

провести анализ факторов риска;

принять соответствующие технические решения для обеспечения их надежной работы.

Ранее мы писали, что в Жамбылской области в 2026 году планируют начать строительство двух новых водохранилищ.