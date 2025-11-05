Более 1 млн гектаров земель охватят водосберегающими технологиями в Казахстане

Директор Департамента подземных вод Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК Жайык Ерикулы 5 ноября 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о проводимой работе по внедрению водосберегающих технологий на полях страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что с 2024 года увеличена доля возмещения затрат фермеров с 50% до 80% на бурение скважин при подведении инфраструктуры, а также на приобретение и установку водосберегающих технологий.

"Введен дифференцированный размер субсидий в зависимости от стоимости тарифа. С применением водосберегающих технологий размер субсидий увеличивается от 60% до 85%, без применения снижается на 10% ежегодно – с 50-75% в 2024 году до 30-55% к 2026 году", – сказал Ерикулы.

По его словам, принятые меры позволили увеличить площади с применением водосберегающих технологий орошения с 312,2 тыс. га в 2023 году до порядка 580 тыс. га в текущем году, что составляет 30% от общей площади орошаемых земель.

"А к 2030 году планируется охватить водосберегающими технологиями орошения 1,3 млн га или 70% от общей площади орошаемых земель", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что в Казахстане разведано 4803 месторождений подземных вод, используемых для питьевого и технического водоснабжения, орошения и других целей.