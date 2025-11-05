В Алматы утки остались зимовать на водоемах: к горожанам обратились с важной просьбой

Каждую зиму в Алматы вдоль рек и арыков можно увидеть крякв, спокойно плавающих среди льда. Эксперты отметили, что это нормальное для города явление, но при этом обратились к горожанам с просьбой, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 5 ноября в акимате Медеуского района, утки прекрасно приспособились к жизни в холодных условиях. И подкормка людьми – главный фактор, почему они перестали мигрировать.

"Кряквы обладают высокой морозоустойчивостью: температура их тела достигает 42-43°C, а плотное оперение, покрытое жиром из копчиковой железы, защищает от холода и воды. Жировая прослойка, накопленная с осени, служит естественным утеплителем. Главная причина, почему утки остаются в городе, – наличие незамерзающих водоемов и доступ к пище. Реки и ручьи Алматы даже в сильные морозы не замерзают полностью, а жители регулярно подкармливают птиц", – указано в описании к видео с утками, снятыми в Алматы.

Но, отмечают в ведомстве, важно помнить, что чрезмерная и неправильная подкормка наносит вред.

Хлеб и булочки не подходят для уток – они вызывают болезни и деформации крыльев. Помогать стоит только в сильные морозы и только зерном, овсом, кукурузой или специализированными кормами.

"Человеческое внимание и доброта сделали Алматы домом для зимующих крякв, но забота о природе начинается с правильных действий", – заключили в акимате.

Между тем в главном ботаническом саду Алматы лебедей из прудов переместили в зимние помещения.