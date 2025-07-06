ДЧС Алматы обратился с важной информацией к горожанам

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 6 июля обратился с важной информацией к горожанам. В ведомстве обеспокоены участившимися случаями выпадения детей из окон, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что в Алматы за первое полугодие 2025 года зафиксировано четыре случая выпадения детей из окон, один из которых завершился летальным исходом.

По информации ведомства, трагедия с летальным исходом произошла 22 июня в жилом комплексе "Аккент" Алатауского района. Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, выпал из окна кухни квартиры, расположенной на девятом этаже. В момент происшествия мать находилась в другой комнате, москитная сетка и оконные блокираторы отсутствовали. Смерть наступила до прибытия скорой медицинской помощи.

Ранее, 10 мая, в микрорайоне Ожет того же района с третьего этажа выпала четырехлетняя девочка. Ребенок получил черепно-мозговую травму и травму живота. В момент происшествия мать временно покинула квартиру, чтобы получить посылку у курьера. Пострадавшая была госпитализирована, на текущий момент выписана из больницы.

Еще два случая зафиксированы в Жетысуском районе. Так, 16 июня в микрорайоне Айнабулак-2 из окна пятого этажа выпал годовалый мальчик. 24 июня в микрорайоне Айнабулак-1 с третьего этажа выпал ребенок 2022 года рождения. В обоих случаях дети были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

По данным ДЧС, основными причинами подобных происшествий остаются оставление детей без присмотра и отсутствие защитных конструкций на окнах.

"С начала жаркой погоды в Алматы запущено SMS-информирование жителей о необходимости соблюдения мер безопасности. Уведомления получили более 2,7 млн абонентов", – отметили в ведомстве.

С целью профилактики ДЧС провел открытые уроки в школах, обучающие занятия для дошкольников, а также разъяснительные беседы с родителями в многоквартирных домах. Всего охвачено более 4 тысяч человек, роздано свыше 5 тысяч памяток.

В 2024 году в городе было зафиксировано девять аналогичных случаев. Наибольшее количество – в Алатауском районе.

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