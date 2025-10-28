#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Общество

Еще можно успеть: о важной просьбе к горожанам напомнили в зоопарке Алматы

Алматинский зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 13:59 Фото: Zakon.kz
В зоопарке Алматы 28 октября напомнили горожанам о важной акции, которая поможет их питомцам сытно перезимовать, сообщает Zakon.kz.

Акция длится с начала октября, и до ее завершения осталось немного. Речь о яблоках и желудях.

"Вот и пришла в наш город золотая осень. В садах поспели яблоки, в городских парках и скверах – желуди. Для улиц и тротуаров Алматы желуди – это мусор, а для многих животных Алматинского зоопарка – это полноценный калорийный корм. В этой связи Алматинский зоопарк с 5 октября по 7 ноября 2025 года проводит ежегодную акцию "Желудевая осень" и обращается к жителям и гостям нашего города с просьбой помочь в заготовке желудей", – отметили в зоопарке.

Желающие принять участие в акции могут сдать собранные желуди в пункт приема Алматинского зоопарка, который расположен на центральном входе зоопарка.

При этом акция не безвозмездная: за 3 кг желудей выдается детский билет, за 7 кг желудей – взрослый билет. Билеты действительны до 31 декабря 2025 года.

​Сдаваемые желуди должны быть пригодными для питания животных и соответствовать следующим требованиям:

  • ​быть чистыми, спелыми и сухими;
  • быть естественного цвета, без плесени;
  • ​быть без листьев, камней, веток и мусора;
  • ​быть без иголок, бритвенных лезвий и иных включений;
  • не должны подвергаться обработке ядохимикатами и пестицидами.

Несколько дней назад, в 20-х числах октября, всеобщее внимание было приковано к носорогу из Алматинского зоопарка, в которого посетитель кинул камень.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Переговоры о Шенгене, мир в Украине: что указали президенты Токаев и Стубб в Совместном заявлении
14:46, Сегодня
Переговоры о Шенгене, мир в Украине: что указали президенты Токаев и Стубб в Совместном заявлении
Алматинский зоопарк напомнил посетителям важное правило
17:40, 22 мая 2024
Алматинский зоопарк напомнил посетителям важное правило
Полиция напомнила жителям Алматы о важном изменении про мопеды
16:20, 05 апреля 2025
Полиция напомнила жителям Алматы о важном изменении про мопеды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: