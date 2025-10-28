Еще можно успеть: о важной просьбе к горожанам напомнили в зоопарке Алматы

В зоопарке Алматы 28 октября напомнили горожанам о важной акции, которая поможет их питомцам сытно перезимовать, сообщает Zakon.kz.

Акция длится с начала октября, и до ее завершения осталось немного. Речь о яблоках и желудях.

"Вот и пришла в наш город золотая осень. В садах поспели яблоки, в городских парках и скверах – желуди. Для улиц и тротуаров Алматы желуди – это мусор, а для многих животных Алматинского зоопарка – это полноценный калорийный корм. В этой связи Алматинский зоопарк с 5 октября по 7 ноября 2025 года проводит ежегодную акцию "Желудевая осень" и обращается к жителям и гостям нашего города с просьбой помочь в заготовке желудей", – отметили в зоопарке.

Желающие принять участие в акции могут сдать собранные желуди в пункт приема Алматинского зоопарка, который расположен на центральном входе зоопарка.

При этом акция не безвозмездная: за 3 кг желудей выдается детский билет, за 7 кг желудей – взрослый билет. Билеты действительны до 31 декабря 2025 года.

​Сдаваемые желуди должны быть пригодными для питания животных и соответствовать следующим требованиям:

​быть чистыми, спелыми и сухими;

быть естественного цвета, без плесени;

​быть без листьев, камней, веток и мусора;

​быть без иголок, бритвенных лезвий и иных включений;

не должны подвергаться обработке ядохимикатами и пестицидами.

Несколько дней назад, в 20-х числах октября, всеобщее внимание было приковано к носорогу из Алматинского зоопарка, в которого посетитель кинул камень.