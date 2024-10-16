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Законодательство РК

Глава АРРФР рассказала, как ее обманули мошенники

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 14:27 Фото: pixabay
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 16 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса рассказала, что нужно делать, чтобы мошенники не получили доступ к персональным данным на своем примере, сообщает Zakon.kz.

По словам главы АРРФР, она стала жертвой мошенников, когда взломали WhatsApp одной из учительниц, откуда рассылали сообщения с просьбой проголосовать за нее.

"Я прошла по ссылке, что-то скачала и, таким образом, какие-то данные ушли. Но я вовремя заблокировала телефон, полностью переустановила WhatsApp и все приложения, а также связалась с банком, предупредив на всякий случай, что мошенники могли получить доступ к моим персональным данным. Это произошло из-за того, что я скачала приложение, чтобы проголосовать за своего учителя. Это один из известных методов, которые мошенники используют", – рассказала Мадина Абылкасымова.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют ввести новые правила для продажи SIM-карт.

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Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, youtube, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, ютуб, телефон, мобильный интернет
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