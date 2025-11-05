В Казахстане планируют изменить систему присвоения "звездности" гостиницам

Депутат Мажилиса Павел Казанцев в ходе обсуждения проекта закона по вопросам поддержки туристской отрасли 5 ноября 2025 года рассказал, кто и как будет оценивать уровень казахстанских гостиниц, передает корреспондент Zakon.kz.

Павел Казанцев сообщил, что оценка гостиниц будет соответствовать международной практике.

"Здесь мы, думаю, порядок наведем, потому что бардак в гостиничном бизнесе просматривается, когда ставят не те звезды. Сейчас звезды ставят сами владельцы гостиниц", – добавил он.

В случае принятия законопроекта "звездность" будет определять эксперт-аудитор. Им может стать человек, обладающий высшим образованием в отраслях права, туризма, гостиничного бизнеса, экономики, имеющий опыт работы в туристской либо гостиничной отрасли не менее 3-х лет, прошедший соответствующее обучение и сдавший квалификационные требования и включенные в соответствующий реестр.

"Международный опыт здесь в полной мере применен, потому что методика разрабатывалась совместно с Азиатским банком развития и Международной туристской ассоциацией ПРООН. Соответственно, все современные и перспективные методики определения (уровня гостиниц. – Прим. ред.) заложены в нашу методику – в этом плане все в порядке", – заверил мажилисмен.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили проект закона по вопросам поддержки туристской отрасли в первом чтении – документ направлен на дальнейшее совершенствование регулирования процессов оказания государственной поддержки туристской отрасли, а также внутреннего туризма.