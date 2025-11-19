#АЭС в Казахстане
Общество

Стало больше случаев: в Казахстане изменят подход к выходу мужчин в декрет

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 16:16 Фото: unsplash
Мажилисмен Асхат Аймагамбетов 19 ноября 2025 года на брифинге в Мажилисе рассказал, зачем депутаты намерены внести поправки в трудовое законодательство, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, располагают ли депутаты статистикой по декретным отпускам для отцов и насколько эта практика распространена в Казахстане. Стала ли она настолько заметной, что возникла необходимость вносить соответствующие поправки в законодательство, включая вопросы пенсионных отчислений.

"Вы знаете, что у нас и мужчины могут выходить в декрет. Я работал в министерстве, знаю, что немалое количество тех, кто работает на госслужбе, воспользовались этим правом и ушли в декрет. Такие же процессы были в военизированных организациях. Следует признать, что решение о выходе в декрет родители принимают, исходя из семейных обстоятельств. Если у отца более высокая заработная плата или есть другие факторы, супруги могут решить, что именно он возьмет отпуск по уходу за ребенком. Если раньше такая возможность была только у женщин, то теперь ею могут воспользоваться и мужчины", – дополнил спикер.

Он отметил, что новый законопроект предусматривает зачисление периода пребывания в декретном отпуске в общий трудовой стаж мужчинам.

"А стаж нужен, например, для тех, кто имеет трудовой стаж до 1998 года, для получения и базовой, и солидарной пенсии. А для тех, как мы с вами, нужен для того, чтобы получить соответствующую базовую пенсию. ...Возможность получения стажа – на самом деле это большая поддержка для тех людей, мужчин, в том числе, которые по факту сидят с детьми, но были лишены такой возможности, чтобы их стаж зачислялся", – сказал Асхат Аймагамбетов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, сколько мужчин в Казахстане выходят в декрет, он отметил, что сегодня таких случаев очень много.

Сегодня, 19 ноября 2025 года, депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников. Одна из предлагаемых норм направлена на защиту трудовых прав отцов.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
