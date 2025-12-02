#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Общество

Снег, дожди и метель надвигаются на Казахстан

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 17:59 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую среду, 3 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на некоторые части республики надвигается непогода.

"На юго-западе, севере, ночью в центре, днем на востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке – с низовой метелью".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На остальную часть территории страны, согласно прогнозу, сохранит свое влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков.

"По республике прогнозируются туманы, гололед, на юго-востоке страны усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 3 по 5 декабря 2025 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Снег с метелью и сильный ветер надвигаются на Казахстан
17:27, 18 декабря 2024
Снег с метелью и сильный ветер надвигаются на Казахстан
Непогода надвигается на Казахстан 22 января: циклон принесет снегопады и сильный ветер с метелью
17:58, 21 января 2025
Непогода надвигается на Казахстан 22 января: циклон принесет снегопады и сильный ветер с метелью
Метель и снегопад надвигаются на Казахстан 26 ноября
18:49, 25 ноября 2025
Метель и снегопад надвигаются на Казахстан 26 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: