Снег, дожди и метель надвигаются на Казахстан
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую среду, 3 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что на некоторые части республики надвигается непогода.
"На юго-западе, севере, ночью в центре, днем на востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке – с низовой метелью".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
На остальную часть территории страны, согласно прогнозу, сохранит свое влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков.
"По республике прогнозируются туманы, гололед, на юго-востоке страны усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
