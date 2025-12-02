Снег, дожди и метель надвигаются на Казахстан

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую среду, 3 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на некоторые части республики надвигается непогода.

"На юго-западе, севере, ночью в центре, днем на востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке – с низовой метелью". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На остальную часть территории страны, согласно прогнозу, сохранит свое влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков.

"По республике прогнозируются туманы, гололед, на юго-востоке страны усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

