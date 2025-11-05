#Народный юрист
Общество

Как полиция следит за астанчанами с помощью дронов и систем распознавания – видео

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 18:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Власти Астаны усилили меры общественной безопасности с помощью дронов и интеллектуальных систем видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 5 ноября в полиции, в столице задействованы современные комплексы фиксации и мониторинга, позволяющие оперативно выявлять и пресекать правонарушения. За ситуацией в городе круглосуточно следят сотрудники Центра оперативного управления полиции. В их распоряжении – уличные камеры, смарт-жетоны, камеры автопатрулей и беспилотные летательные аппараты.


Особое внимание уделено пилотному проекту "Единая инфраструктура дронов". В его рамках шесть беспилотников ежедневно контролируют дорожное движение, фиксируют нарушения, распознают номера автомобилей и сверяют их с базами данных розыска.

По данным полиции, с помощью дронов уже выявлены случаи выезда на железнодорожный переезд при закрывающемся шлагбауме, а также опасные обгоны у переездов. Все материалы передаются в Центр оперативного управления, после чего нарушители привлекаются к ответственности.

Кроме того, дроны фиксируют использование водителями телефонов за рулем и другие нарушения правил эксплуатации автомобилей.

Во время массовых культурных и спортивных мероприятий беспилотники ведут онлайн-трансляцию в Центр управления, что позволяет контролировать обстановку и обеспечивать общественный порядок в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что в приграничной зоне Костанайской области над трассами летают беспилотные летательные аппараты (БПЛА). 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
