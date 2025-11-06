Какое наказание грозит родителям за использование смартфона ребенком в школе

Первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова 6 ноября 2025 года в кулуарах Сената прокомментировала запрет на использование смартфонов в школах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в Законе РК "Об образовании" прописаны нормы, что нельзя использовать в учебном процессе сотовые телефоны.

"В целом ответственность остается за родителями, в рамках КоАП это 409-я статья... Если это в первый раз (ребенок использует телефон. – Прим. ред.), будет замечание, а дальше уже предусмотрен штраф", – сказала Мелдебекова.

Вместе с тем вице-министр подчеркнула, что пока никого не штрафовали за это.

Она уточнила, что размер штрафа составляет 5 МРП, или 19 660 тенге.

