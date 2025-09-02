#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.55
627.55
6.7
Общество

Давка произошла из-за запрета телефонов в одном из филиалов НИШ в Астане

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 22:19 Фото: Zakon.kz
В Казнете 2 сентября распространилось видео столпотворения школьников в одном из филиалов Назарбаев Интеллектуальные школы (НИШ) в Астане, сообщает Zakon.kz.

По словам родителей, давка произошла из-за того, что у учеников с 7-го по 12-й классы утром собирают телефоны, а после уроков дети одновременно идут забирать гаджеты в одном помещении.

Родители выражают обеспокоенность: такие ситуации могут быть опасны и привести к травмам. Кроме того, полный запрет смартфонов, по их словам, лишает возможности связаться с детьми в течение дня.

В пресс-службе НИШ Zakon.kz сообщили, что все обстоятельства инцидента были оперативно выяснены, и администрация школы приняла меры, чтобы подобного больше не повторялось.

"Отмечаем, что инцидент носил единичный характер и произошел лишь в одной из школ NIS. Следует отметить, что в ряде школ NIS в качестве пилотного проекта уже была частично внедрена инициатива по ограничению использования смартфонов во время учебного процесса", – подчеркнули в организации.

А ранее в Минздраве дали важные советы родителям школьников. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Актюбинку наказали за плевок в врача
Общество
20:08, Сегодня
Актюбинку наказали за плевок в врача
Массовое отравление в Актобе: специалисты выявили стафилококк в популярных суши
Общество
19:16, Сегодня
Массовое отравление в Актобе: специалисты выявили стафилококк в популярных суши
Алматинку пытались вывезти на Ближний Восток, но вмешались спецслужбы
Общество
19:00, Сегодня
Алматинку пытались вывезти на Ближний Восток, но вмешались спецслужбы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: