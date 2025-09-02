Давка произошла из-за запрета телефонов в одном из филиалов НИШ в Астане

В Казнете 2 сентября распространилось видео столпотворения школьников в одном из филиалов Назарбаев Интеллектуальные школы (НИШ) в Астане, сообщает Zakon.kz.

По словам родителей, давка произошла из-за того, что у учеников с 7-го по 12-й классы утром собирают телефоны, а после уроков дети одновременно идут забирать гаджеты в одном помещении.

Родители выражают обеспокоенность: такие ситуации могут быть опасны и привести к травмам. Кроме того, полный запрет смартфонов, по их словам, лишает возможности связаться с детьми в течение дня.

В пресс-службе НИШ Zakon.kz сообщили, что все обстоятельства инцидента были оперативно выяснены, и администрация школы приняла меры, чтобы подобного больше не повторялось.

"Отмечаем, что инцидент носил единичный характер и произошел лишь в одной из школ NIS. Следует отметить, что в ряде школ NIS в качестве пилотного проекта уже была частично внедрена инициатива по ограничению использования смартфонов во время учебного процесса", – подчеркнули в организации.

