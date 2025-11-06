Получение готовых документов из ЦОНа в постамате: что важно помнить
Фото: gov.kz
В "Правительстве для граждан" 6 ноября рассказали казахстанцам о важном нюансе, о котором нужно помнить при оформлении получения новых документов через постамат, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о сроке хранения документов. С таким вопросом в организацию обратился казахстанец:
"Я оформил получение документов через постамат, но не успел забрать их вовремя. Где теперь я могу получить документы?"
В "Правительстве для граждан" ему ответили, что срок хранения документов в постамате составляет три дня.
"После его истечения документы можно получить в секторе выдачи готовых документов того ЦОНа, где было подано заявление", – сообщили в организации.
О том, как забрать документы из ЦОНа через постамат, мы рассказывали здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript