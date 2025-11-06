#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
524.94
602.79
6.45
Общество

Получение готовых документов из ЦОНа в постамате: что важно помнить

человек сканирует код, чтобы забрать документ в постамате, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 16:32 Фото: gov.kz
В "Правительстве для граждан" 6 ноября рассказали казахстанцам о важном нюансе, о котором нужно помнить при оформлении получения новых документов через постамат, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о сроке хранения документов. С таким вопросом в организацию обратился казахстанец:

"Я оформил получение документов через постамат, но не успел забрать их вовремя. Где теперь я могу получить документы?"

В "Правительстве для граждан" ему ответили, что срок хранения документов в постамате составляет три дня.

"После его истечения документы можно получить в секторе выдачи готовых документов того ЦОНа, где было подано заявление", – сообщили в организации.

О том, как забрать документы из ЦОНа через постамат, мы рассказывали здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Как забрать документы из ЦОНа через постамат: пошаговая инструкция
09:55, 17 июля 2025
Как забрать документы из ЦОНа через постамат: пошаговая инструкция
Оформление пенсии по возрасту: куда и когда нужно сдать документы казахстанцам
17:48, 16 января 2025
Оформление пенсии по возрасту: куда и когда нужно сдать документы казахстанцам
Получать свидетельства о рождении через постаматы предлагают казахстанцам
21:21, 23 мая 2025
Получать свидетельства о рождении через постаматы предлагают казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: