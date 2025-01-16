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Общество

Оформление пенсии по возрасту: куда и когда нужно сдать документы казахстанцам

Пенсия, пенсионеры, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 17:48 Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 16 января 2025 года, рассказали, куда и когда нужно сдать документы казахстанцам при оформлении пенсионных выплат, сообщает Zakon.kz.

С таким интересным вопросом в госкорпорацию обратился один из граждан страны:

"В этом году выхожу на пенсию. Подскажите, когда нужно сдавать документы в ЦОН для назначения выплаты?"

В свою очередь в "Правительстве для граждан" ответили следующее:

"Документы на назначение пенсии необходимо предоставить в центр обслуживания населения не ранее, чем за 10 дней до наступления пенсионного возраста".

Ранее в госкорпорации сообщали, что подать заявление на оформление пенсионных выплат по возрасту можно через ЦОНы и портал электронного правительства.

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При обращении в ЦОН необходимо предоставить:

  • удостоверение личности (удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца, удостоверение кандаса);
  • свидетельство о браке (при изменении фамилии);
  • документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя, выработанный до 1 января 1998 года (трудовая книжка, справки архивных учреждений);
  • сведения о банковском счете;
  • фото 3*4 (для пенсионного удостоверения).

Кроме этого, при наличии предоставляются:

  • документ об образовании;
  • военный билет или справка управления (отдела) по делам обороны;
  • свидетельства о рождении детей (для женщин);
  • другие документы, согласно требованиям НПА.

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Ранее мы писали, изменится ли пенсионный возраст для женщин в Казахстане в 2025 году. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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